Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düşüşü

Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesinde Düşüş

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen sis, sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler bölgelerinde etkili olan sis, yer yer görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesine neden oldu.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Bölgedeki trafik ve kara yolları ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yakın takipten, hatalı sollamadan ve aşırı hızdan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

Kent Merkezinde de Sis Etkili

Bolu kent merkezinde de Sümer, Köroğlu, Aktaş, Sağlık, Soku ve Kasaplar mahallelerinde sisin etkili olduğu gözlemlendi.