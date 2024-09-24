Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düşüyor

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Bu durum özellikle Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Sürücülere Uyarı

Yoğun sis yüzünden bazı sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bu nedenle, Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli ilerlemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Trafik Güvenliği İçin Öneriler

Yetkililer, sürücülere özellikle şu konularda dikkat etmelerini önerdi:

Yakın takipten kaçınmak

Hatalı sollama yapmamak

Aşırı hızdan sakınmak

Trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymak

Bu uyarılara dikkat edilmesi, olası kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.