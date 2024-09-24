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Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düşüyor

Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini ciddi şekilde etkiliyor. Dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:22
Bolu Dağı'nda Görüş Mesafesi Düşüyor

Bolu Dağı'nda Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Bu durum özellikle Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Sürücülere Uyarı

Yoğun sis yüzünden bazı sürücüler, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düştüğünü bildirdi. Bu nedenle, Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin dikkatli ilerlemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Trafik Güvenliği İçin Öneriler

Yetkililer, sürücülere özellikle şu konularda dikkat etmelerini önerdi:

  • Yakın takipten kaçınmak
  • Hatalı sollama yapmamak
  • Aşırı hızdan sakınmak
  • Trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymak

Bu uyarılara dikkat edilmesi, olası kazaların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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