Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili: Sürücüler Dikkatli Olmalı

Bolu Dağı'nda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerinde kar ve sis etkili oldu. Hafif kar yağışı ile birlikte yer yer görülen sis, sürücülerin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü.

Özellikle Düzce kesiminde Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde bu olumsuz hava koşulları hissedildi. Bolu geçişinde ise Elmalık, Taşaltı ve Abant kavşağı bölgesinde de yağış etkisini göstermeye devam etti.

Otoyolda ayrıca viyadükler ve Bolu Dağı Tüneli geçişlerinde de kar görünürken, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütmektedir. Bu nedenle, sürücülerin yolda dikkatli ilerlemeleri büyük önem taşıyor.

Bolu ve Düzce kent merkezlerinde hafif kar yağışı aralıklarla devam ediyor ve vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösterdi.