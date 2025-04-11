DOLAR
38,06 -0,28%
EURO
43,42 -1,82%
ALTIN
3.938,64 -1,95%
BITCOIN
3.122.260,48 -2,69%

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor; Karayolları ekipleri, yol açma çalışmalarıyla sürücüleri güvenli bir şekilde yönlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:33
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde ulaşımın aksamamasına neden oluyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele kapsamında yoğun bir küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerindeki Düzce kesimi ile Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı sürücülerden dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ve tünel ile viyadükler üzerine de yağışların etkisi görülüyor. Beyaz örtüyle kaplanan bu güzergahlarda, Karayolları ekipleri sürüş güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Trafik Ekiplerinden Uyarılar

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları gerektiğini hatırlatıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu bildiriliyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!
2
Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak
3
Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!
4
Kilis'te Kaybolan 26 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
5
İstanbul Havalimanı, Hava Kargoda Dünyanın Dağıtım Merkezi Olmayı Hedefliyor
6
Türkiye'nin Yeni İnsansız Kara Araçları 'Fedaileri' Göreve Başladı
7
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonunda 2 Zanlı Yakalandı

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!