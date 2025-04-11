Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

Son günlerde etkisini artıran kar yağışı, Bolu Dağı kesiminde ulaşımın aksamamasına neden oluyor. Karayolları ekipleri, karla mücadele kapsamında yoğun bir küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu üzerindeki Düzce kesimi ile Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde kar yağışı sürücülerden dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Bolu kesiminde ise Elmalık, Abant kavşağı kesimleri ve tünel ile viyadükler üzerine de yağışların etkisi görülüyor. Beyaz örtüyle kaplanan bu güzergahlarda, Karayolları ekipleri sürüş güvenliğini sağlamak için çalışmalara devam ediyor.

Trafik Ekiplerinden Uyarılar

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine de uymaları gerektiğini hatırlatıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu bildiriliyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oldu.