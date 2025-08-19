Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı

Bakacak mevkiinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul istikametindeki Bakacak mevkiinde park halinde bulunan bir kamyonet, aniden hareket ederek uçuruma yuvarlandı.

Olayda söz konusu aracın plakası 34 GDH 811 olarak kaydedildi. Kamyonetin sürücüsü F.K., aracını yol kenarındaki park alanına çekmişti. Uçuruma yakın noktada park edilen araç bir anda hareket edince, sürücü aracı durdurmaya çalıştı ancak kamyonetle birlikte aşağıya yuvarlandı.

Sürücü, yuvarlanma sırasında ağaçlık alana takılarak durabildi; araç ise yaklaşık 70 metre aşağıda durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendi imkanlarıyla park alanına çıkan yaralı sürücüyü alarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeye güvenlik amacıyla güvenlik şeridi çekildi ve inceleme başlatıldı.

