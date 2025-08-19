DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,65 0%
ALTIN
4.383,5 -0,07%
BITCOIN
4.759.435,39 -0,13%

Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Bolu Dağı D-100'de park halindeki 34 GDH 811 plakalı kamyonet Bakacak mevkiinde hareket ederek uçuruma yuvarlandı; sürücü F.K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:53
Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Bolu Dağı'nda Park Halindeki Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı

Bakacak mevkiinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul istikametindeki Bakacak mevkiinde park halinde bulunan bir kamyonet, aniden hareket ederek uçuruma yuvarlandı.

Olayda söz konusu aracın plakası 34 GDH 811 olarak kaydedildi. Kamyonetin sürücüsü F.K., aracını yol kenarındaki park alanına çekmişti. Uçuruma yakın noktada park edilen araç bir anda hareket edince, sürücü aracı durdurmaya çalıştı ancak kamyonetle birlikte aşağıya yuvarlandı.

Sürücü, yuvarlanma sırasında ağaçlık alana takılarak durabildi; araç ise yaklaşık 70 metre aşağıda durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kendi imkanlarıyla park alanına çıkan yaralı sürücüyü alarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bölgeye güvenlik amacıyla güvenlik şeridi çekildi ve inceleme başlatıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yol kenarında park halinde olan kamyonetin hareket ederek...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yol kenarında park halinde olan kamyonetin hareket ederek uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yol kenarında park halinde olan kamyonetin hareket ederek...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri