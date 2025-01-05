Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bolu Dağı’nda Görüş Mesafesi Düşüyor

Ankara ve İstanbul arasında ulaşımın sağlandığı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis etkili olmaya başladı. Bu durum, sürücülerin dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Sis Nedeniyle Dikkatli Seyir

Özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde etkisini gösteren sis, trafikte yavaşlamalara sebep oldu. Güzergahı kullanan sürücülerinin, güvenli bir seyahat için dikkatli ilerlemesi önerildi.

Yetkililerden Önemli Uyarı

Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere sis ve sağanak yağışlar için tedbirli olmaları, ayrıca takip mesafesini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu tür hava koşullarında dikkatli araç kullanılması hayati önem taşıyor.