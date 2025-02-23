Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı sürücüleri zor durumda bırakırken, yolların açık kalması için çalışmalara devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:04
Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürücülere zorlu anlar yaşatıyor.

Yoğun Kar Yağışı Devam Ediyor

Kar yağışı, özellikle Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürücüler, bu bölgelerde yolda kayganlaşma nedeniyle zaman zaman zorluk yaşıyor.

Kara Yolları Ekipleri Çalışıyor

Yolun ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin hızlı müdahaleleri sayesinde trafikteki aksaklıklar en aza indirilmeye çalışılıyor.

Sürücülerden, bu gibi hava koşullarında dikkatli olmaları ve seyahat öncesi yolu kontrol etmeleri öneriliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, yolun...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, yolun...

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.

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Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

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