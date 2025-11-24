Bolu Dağı'nda Yoğun Sis: Görüş 25 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü; sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:08
Bolu Dağı'nda yoğun sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ve sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düşerken, trafik akışı zaman zaman güçlükle sağlanıyor.

Etkilenen güzergahlar

Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgelerinde sis ve sağanak nedeniyle görüş önemli ölçüde azaldı. Bu noktalarda araç yoğunluğu ve yavaşlama gözlendi.

Sürücülere uyarı

Yetkililer, sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Bölgede güvenlik için ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yönlendirmeler yapılıyor; sürücüler dikkatli ve tedbirli olmaya çağrıldı.

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?