Bolu Dağı'ndaki Buzlanma Tırların Makaslamasına Neden Oldu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle ulaşım kısa süreliğine aksadı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 22:34
Bolu Dağı'ndaki Buzlanma Tırların Makaslamasına Neden Oldu

Anadolu Otoyolu'nda Ulaşım Sorunu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, buzlanma nedeniyle meydana gelen iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı.

Bolu Dağı viyadükleri Ankara yönünde yaşanan olay, Kaynaşlı gişelerinden itibaren ulaşımın durmasına yol açtı. Olayın hemen ardından Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tırların bölgeden kaldırılmasının ardından, yol bakım ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ile birlikte, ulaşımın normale döndüğü bildirildi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara...

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı. Tırların kaldırılmasının, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara...

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde buzlanma nedeniyle iki tırın makaslaması sonucu Ankara istikameti kısa süreliğine kapandı. Tırların kaldırılmasının, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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