Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışının Etkileri

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Bölgede dün başlayan yağış, Bolu kent merkezi ile Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor.

Kar Kalınlığı 40 Santimetreye Ulaştı

Kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştığı bölgede, zaman zaman tipe dönüşen yoğun kar yağışı etkisi altına aldı. Kara yolları ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini artırdı ve kar küreme ile tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Ulaşımda Yavaşlama ve Güvenlik Önlemleri

Güzergahta ring halinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sürekli olarak uyarıyor. Yaşanan hasarlı kazalar ve kış lastiği bulunmayan araçların kayması nedeniyle ulaşımda sık sık yavaşlama yaşanıyor. Ulaşım, araçların çekiciler yardımıyla güvenli alanlara taşınmasının ardından normale dönüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini gösterdi.