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Bolu Dağı Tüneli Kısa Süreli Ulaşıma Kapatılıyor

Bolu Dağı Tüneli, kar temizleme çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara yönünde kısa süreli ulaşıma kapatılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:26
Bolu Dağı Tüneli Kısa Süreli Ulaşıma Kapatılıyor

Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Temizleme Çalışması

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar temizleme çalışmaları nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatılacağını duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, karayolları ekipleri birikmiş kar kütlelerini temizlemek için çalışma yapacak.

Ulaşımın Yönlendirilmesi

Otoyolun İstanbul yönü, 13.30-14.30 saatleri arasında kapatılacak ve ulaşım Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecektir. Ayrıca, 15.00-16.00 saatlerinde kapalı kalacak olan Ankara yönünde de trafik Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacaktır.

Trafik Güvenliği

Açıklamanın devamında, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları rica edildi. Bu süreçte yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla sürücülerin dikkatli olmaları önem arzetmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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