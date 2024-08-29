Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde Yarım Ada Oluştu

Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'nde Su Seviyesindeki Düşüş

Bolu, Türkiye'de içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu ilginç bir yarım ada oluştu. Bu durum, özellikle Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı çevresindeki karların erimesi ve yağışlarla birlikte meydana geldi.

Su Seviyesi Düşüşü ve Tarımsal Etkileri

Ocak ayında %100 doluluk oranına ulaşan Gölköy Barajı, sıcak havaların etkisiyle temmuz ayında %68 seviyesine düştü. Haziran ayı itibarıyla çiftçilerinin sulama ihtiyaçlarının karşılanmasıyla bu oran, ağustosta %35'e kadar geriledi. Bu düşüş, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyerek Bolu Valiliği'nin acil önlemler almasına sebep oldu.

Bolu Valiliği, tarım arazilerine su verme işlemlerini durdurdu ve çiftçilere bilgilendirme mesajları gönderdi. Göl çevresindeki insanlar bu durumu fırsat bilerek ata binerken, bazıları da yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise gölde balık tutmaya devam etti.

Havadan Görüntüler

Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin azalışı, havadan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi. Kente hâlâ 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunduğu belirtiliyor.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı.