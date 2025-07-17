Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını davası, 10. duruşmasıyla devam ediyor. Yargılanan 32 sanık arasında otel sahibi ve belediye yetkilileri de bulunuyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen duruşmada, mahkeme süreci ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile kaydediliyor.

Yangınla İlgili Tanık İfadeleri ve Şikayetler

Yangında hayatını kaybeden "White Fox" isimli işletmenin aşçısı Eslem Uyanık'ın ablası Emel Uyanık, duygusal bir ifade ile kardeşinin hayatını kaybettiğini anlattı. Uyanık, yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi: "Hayatta olduğumuz için şükredemez haldeyiz".

Diğer müşteki Gülnihal Temizkan ise, alevlerden kurtulmak için yaşadıkları paniği ve yaşadıkları olayı aktararak, yangında önceden önlem alınmadığına dikkat çekti. "Alarm ve acil çıkış tabelası yoktu, hayatta kalmış olabilmemiz bir tesadüftü" dedi.

Avukat Yüksel Gültekin'in Talepleri

Yangında sekiz yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, sanıkların olası kasttan yargılanmasını talep etti. Yüksel, "Böyle bir olayda dışarıda sanık kalırsa toplum vicdanı soğumaz" sözleriyle kamuoyunun dikkatini çekti.

Gültekin, "Sanıkların olası kastla yargılanmasının gerekliliği ortadadır. Bu olayın toplum üzerindeki etkileri derin ve psikolojik olarak yaralayıcıdır" şeklinde konuştu. Mahkeme, Gültekin'in taleplerini dikkate alarak delil toplama sürecini sürdürüyor.

Sanıkların İfadeleri ve Davanın Seyri

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta çıkan yangında toplam 78 kişi hayatını kaybederken, 133 kişi yaralanmıştı. Hazırlanan iddianameye göre sanıklar 78 kez 'olası kastla öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarında yargılanıyor. Davanın seyrini değiştirecek pek çok tanık ve delil, mahkeme sürecinde değerlendiriliyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde devam ediyor. Grand Kartal Otelde çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, açıklama yaptı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde devam ediyor. Grand Kartal Otelde çıkan yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, açıklama yaptı.