Bolu'daki Otel Yangını: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

Bolu'daki Otel Yangını Üzerine Müfettiş Raporları Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ocak Salı günü Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, yangının hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının hemen akabinde inceleme çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Müfettişlerin, Bolu Belediyesi ile ilgili raporlarını 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporlarını ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladığını ve bu raporların Bolu Valiliğine teslim edildiğini ifade etti.

Bolu Valiliği tarafından müfettiş raporlarının Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini vurgulayan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler." şeklinde konuştu.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı, tüm incelemelerin titizlikle yapılacağını ve sorumluların adalet önüne çıkarılacağına söz verdi.