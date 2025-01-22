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Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenci Eslem Uyanık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erciyes Üniversitesi öğrencisi Eslem Uyanık, Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybetti. Cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:16
Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Öğrenci Eslem Uyanık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu'daki Yangında Hayatını Kaybeden Öğrenci Uyanık Toprağa Verildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın Sonrası Cenaze Töreni

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Eslem Uyanık, ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Uyanık’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Uyanık’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından toprakla buluştu. Cenaze namazına Uyanık’ın ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın gibi önemli isimler de katıldı.

Ailevi Trajedi

Eslem Uyanık’ın, 2 yıl önce hayatını kaybeden babası Orhan Uyanık olduğu öğrenildi. Bu durum, ailedeki acıyı daha da derinleştirmiştir.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Erciyes...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi. Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Erciyes...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'de toprağa verildi. Cenaze namazına Uyanık'ın ailesinin yanı sıra, üniversiteden arkadaşları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile vatandaşlar katıldı.

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