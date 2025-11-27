Bolu, Doha'daki Turizm Fuarında Türkiye'yi Temsil Etti

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen uluslararası turizm fuarında Bolu ve Rize, Türkiye'yi temsil etti. Etkinlik 24-25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Geliştirme Ajansı öncülüğünde ve Bolu'daki turizm tesislerinin desteğiyle açılan stand fuarın ilgi odağı oldu. Standta Bolu görselleri dev ekranlarda yayımlandı ve ziyaretçilere VR gözlüklerle kentin doğal güzellikleri tanıtıldı.

Standı ziyaret edenler Bolu'nun doğal zenginliklerine hayran kaldıklarını belirtti ve kısa sürede Bolu'yu ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çok sayıda yabancı turizm acentesi, Bolu ile iş birliği kurmak amacıyla temaslarda bulundu; acente yetkilileri, yapılacak çalışmalarla Bolu'nun uluslararası alanda marka bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade etti.

Görüşler ve değerlendirme

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, fuarın Bolu açısından verimli geçtiğini vurgulayarak, "Bolu olarak fuarda yerimizi aldık. Çok güzel dönüşler alıyoruz burada. Yoğun bir ilgi var standımıza. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda acente ile buluşma fırsatı yakaladık. İnşallah Bolu'ya güzel haberlerle döneceğiz" dedi.

