Bolu, Doha'daki Turizm Fuarında Türkiye'yi Temsil Etti

Bolu, 24-25-26 Kasım'da Doha'daki turizm fuarında Türkiye'yi Rize ile birlikte temsil etti; stand yoğun ilgi gördü ve acentelerle iş birliği görüşmeleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:42
Bolu, Doha'daki Turizm Fuarında Türkiye'yi Temsil Etti

Bolu, Doha'daki Turizm Fuarında Türkiye'yi Temsil Etti

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen uluslararası turizm fuarında Bolu ve Rize, Türkiye'yi temsil etti. Etkinlik 24-25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Geliştirme Ajansı öncülüğünde ve Bolu'daki turizm tesislerinin desteğiyle açılan stand fuarın ilgi odağı oldu. Standta Bolu görselleri dev ekranlarda yayımlandı ve ziyaretçilere VR gözlüklerle kentin doğal güzellikleri tanıtıldı.

Standı ziyaret edenler Bolu'nun doğal zenginliklerine hayran kaldıklarını belirtti ve kısa sürede Bolu'yu ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çok sayıda yabancı turizm acentesi, Bolu ile iş birliği kurmak amacıyla temaslarda bulundu; acente yetkilileri, yapılacak çalışmalarla Bolu'nun uluslararası alanda marka bir turizm destinasyonu haline geleceğini ifade etti.

Görüşler ve değerlendirme

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy, fuarın Bolu açısından verimli geçtiğini vurgulayarak, "Bolu olarak fuarda yerimizi aldık. Çok güzel dönüşler alıyoruz burada. Yoğun bir ilgi var standımıza. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda acente ile buluşma fırsatı yakaladık. İnşallah Bolu'ya güzel haberlerle döneceğiz" dedi.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TURİZM FUARINDA TÜRKİYE’Yİ BOLU VE RİZE TEMSİL...

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TURİZM FUARINDA TÜRKİYE’Yİ BOLU VE RİZE TEMSİL ETTİ. BOLU STANDINA YOĞUN İLGİ GÖSTEREN FARKLI ÜLKELERDEN ÇOK SAYIDA YABANCI TURİZM ACENTESİ BOLU İLE ÇALIŞMA YÜRÜTMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU.

KATAR'IN BAŞKENTİ DOHA'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TURİZM FUARINDA TÜRKİYE’Yİ BOLU VE RİZE TEMSİL...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
5
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı
6
Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi
7
Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesi: İlkokul Öğrencileri İlçeyi Keşfetti

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?