Bolu Göynük'te Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Şahbazlar köyü mevkisinde çıkan örtü yangını, ihbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ormanlık alanda meydana gelen yangına, Bolu, Mengen ve Gökçesu Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.