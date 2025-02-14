DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Bolu Göynük'te Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:39
Bolu Göynük'te Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu Göynük'te Korkutan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Şahbazlar köyü mevkisinde çıkan örtü yangını, ihbar sonrası bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Ormanlık alanda meydana gelen yangına, Bolu, Mengen ve Gökçesu Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan'ın Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Münih Saldırısına İlişkin Açıklama
3
Netanyahu ve Rubio, 16 Şubat'ta Önemli Görüşme Gerçekleştirecek
4
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören
5
Prof. Dr. Ömer Özkan, TÜBA Şeref Üyesi Olmayı Başardı
6
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Tepki: "Demokrasiye Meydan Okudular"
7
Tekirdağlı Çiftin 64 Yıllık Evliliğinin Sırrı: Sevgi ve Saygı

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor