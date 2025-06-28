Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan bir orman yangını, hem karadan hem de havadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, Merkez Mahallesi, Çatacık köyü ve Sünnet Gölü mevkisindeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle başladı. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile hava araçları yönlendirildi.

Valilikten gelen açıklamaya göre yangına toplamda 136 personel, 30 araç ve 9 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın bölgesine ek araç ve personel sevkiyatının sürdüğü belirtildi. Ayrıca, yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Bununla birlikte, Göynük'teki yangınla mücadele sürerken, Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde çıkan başka bir yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ağızören mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından büyümeden söndürüldü.