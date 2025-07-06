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Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Göynük'te çıkan orman yangınına 160 personel ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 21:49
Bolu Göynük'te Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bolu Göynük'te Orman Yangını Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karaardıç köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan bir yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin, alevleri söndürmek için yoğun bir çaba sarf ettiği belirtiliyor.

Vali Aydın'dan Açıklama

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Göynük ilçesi Karaardıç köyümüz sınırlarında çıkan yangına, 160 personel ve 5’i helikopter olmak üzere 45 araç ile müdahale devam etmektedir. Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır," ifadelerini kullandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karaardıç köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları...

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Karaardıç köyü yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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