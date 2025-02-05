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Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Gözaltılar: İki Yönetici Tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında iki üst düzey yönetici gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:32
Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Gözaltılar: İki Yönetici Tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınında Gözaltılar

Bolu'nun turistik Kartalkaya bölgesinde meydana gelen otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Yangın sonrası yapılan incelemeler neticesinde, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

Yangının Sebepleri Araştırılıyor

Olayın meydana geldiği bölgedeki otelin yangın güvenliği ile ilgili eksiklikleri araştıran güvenlik güçleri, bu alanda gereken tedbirlerin alınmadığını iddia ederek gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi. Yangının çıkış sebebi ve olası ihmallerle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın seyrine göre, diğer yetkililerin de sürece dahil olabileceği ifade ediliyor. Olay, bölgedeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olabilir.

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