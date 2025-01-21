Bolu Kartalkaya Yangını: Ankara'dan Taziye Mesajları Gelandı

Bolu Kartalkaya'daki Yangın için Diplomatik Taziyeler

Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilikleri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Yangında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Almanya ve Ukrayna'dan İlk Tepkiler

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kartalkaya tatil beldesinde kış tatilinin ortasında korkunç bir felaket yaşanıyor. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum," ifadelerine yer verdi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Bolu'da meydana gelen trajik yangın nedeniyle en derin taziyelerimizi sunuyoruz," şeklinde bir mesaj yayımladı.

AB ve Diğer Ülkelerden Yayınlanan Taziyeler

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, yangınla ilgili "Başın sağ olsun Türkiye. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz," dedi. Ayrıca İsveç, Polonya ve İtalya'nın Ankara Büyükelçiliklerinden benzer taziye paylaşımları yapıldı.

Global Dayanışma

Kanada, Rusya, Fransa ve İran gibi ülkeler de Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden duyurdular. ABD, Hollanda ve İrlanda gibi ülkelerin büyükelçilikleri de, yangın dolayısıyla yaşanan kayıplara dikkat çekerek ailelere başsağlığı diledi.

Birleşmiş Milletler ve Çin'den Mesajlar

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, "Kartalkaya'daki yangında kaybedilen hayatlardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz," derken, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin de "Yangının büyük can ve mal kaybına yol açtığını öğrendik," ifadeleriyle acılarını paylaştı.

Bu olay, Türkiye'nin uluslararası toplumla olan dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm dünyadan gelen taziye mesajları, yangın dolayısıyla yaşanan derin acıyı paylaşmanın önemini vurguladı.