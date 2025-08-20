DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

Bolu Mengen'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Kıyaslar köyü yakınlarındaki orman yangını, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personelin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:48
Bolu Mengen'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Bolu Mengen'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi. İhbarın ardından bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı yapılan çalışmalar sonucunda yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personel ile yürütülen müdahale sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Ulaşım ve güvenlik

Güvenlik ve tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, soğutma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma...

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma...

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Edirne'de Üretilen 975 bin 440 Pullu Sazan Yavrusu Tekirdağ Göletlerine Bırakıldı
3
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı
4
UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı
5
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
6
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
7
Bakan Kurum'dan Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Müjdesi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı