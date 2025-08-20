Bolu Mengen'de Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Kıyaslar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, karadan ve havadan eş zamanlı müdahale gerçekleştirildi. İhbarın ardından bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye personeli sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere karşı yapılan çalışmalar sonucunda yangın, 7 helikopter, 23 arazöz, iş makinesi ve 145 personel ile yürütülen müdahale sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Ulaşım ve güvenlik

Güvenlik ve tedbir amaçlı kapatılan Mengen-Devrek kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, soğutma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.