Bolu Mengen'deki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın: Gentaş AŞ'den Açıklama

Bolu Mengen'deki orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına ilişkin Gentaş AŞ'den önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:22
Bolu Mengen'deki Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın: Gentaş AŞ'den Açıklama

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan orman ürünleri işleme fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili Gentaş AŞ'den açıklama yapıldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı özel durum açıklamasında, yangının 13 Mart tarihinde Wermodin üretim tesisinin çatısında meydana geldiğini duyurdu.

Yangına hızlı bir şekilde müdahale edildiğini belirten firma, acil durum eylem planının devreye alındığını ve ilgili ekiplerin gerekli önlemleri aldığını vurguladı. Açıklamada "Öncelikle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirmek isteriz. Yangının meydana geldiği Wermodin tesisinde yalnızca hasar oluşmuş olup, operasyonel süreçler üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten şirket, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna detaylı bilgi verileceğini ifade etti. Ayrıca, yangına ilişkin sigorta poliçeleri kapsamında gerekli işlemlerin başlatıldığı ve sürecin yakın takip altında olduğu aktarıldı. Üretim süreçlerinin aksama yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin hızla alındığı, özellikle laminat tesisinin etkilenmediği ve üretimin yarın sabah itibarıyla planlandığı şekilde devam edeceği açıklandı.

Olayın detaylarına bakıldığında, Mengen ilçesinin girişindeki Beşler Mahallesi'nde, olayın meydana geldiği gün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığı öğrenildi. İl merkezi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ise bölgeye gelerek incelemelerde bulunmuş ve yetkililerden bilgi almıştır.

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