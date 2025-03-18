Bolu'nun Zirvelerinde Kar Yağışı: 5 Santimetreyi Geçti

Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, Köroğlu Dağı'nın zirvesi, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında aralıklarla devam etti.

Kar Kalınlığı 5 Santimetreyi Aştı

Yağışın ardından, bu güzel güzergâhlar beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sunmayı başardı. Bölgelerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti ve kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenler için harika bir ortam oluşturdu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.