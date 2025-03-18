Bolu'nun Zirvelerinde Kar Yağışı: 5 Santimetreyi Geçti

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kar kalınlığını 5 santimetreye çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:07
Bolu'nun Zirvelerinde Kar Yağışı: 5 Santimetreyi Geçti

Bolu'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan yağış, Köroğlu Dağı'nın zirvesi, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında aralıklarla devam etti.

Kar Kalınlığı 5 Santimetreyi Aştı

Yağışın ardından, bu güzel güzergâhlar beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem bir manzara sunmayı başardı. Bölgelerdeki kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti ve kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyenler için harika bir ortam oluşturdu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

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