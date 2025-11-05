Bolu TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsünün Motoru Alev Aldı

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Yeniçağa ilçesi mevkiinde seyreden bir yolcu otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi. Olay kısa sürede çevredeki sürücülerin ve yetkililerin dikkatini çekti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne ilerleyen otobüsün motor kısmında dumanlar ve alevlenme başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekip derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Müdahale sonrasında aracın motor kısmında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

