Bolu ve Karabük'e Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

Meteoroloji, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekliyor. Ulaşımda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:33
Bolu ve Karabük'e Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı!

Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklentisi yüzünden önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren bu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda Dikkatli Olunmalı

Özellikle Bolu Dağı Geçidi başta olmak üzere, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz gelişmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor.

Vatandaşların, bu süreçte önlem alması ve mümkünse seyahatlerini ertelemeleri öneriliyor. Meteorolojinin sürekli güncellenen verilerini takip etmenin önemine dikkat çekiliyor.

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