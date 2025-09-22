Bolu Yuva köyü su zehirlenmesi davasında 5 sanığın yargılanması sürüyor

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, olayda yaşamını yitiren Eyüp Ertem'in ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada tutuksuz sanıklardan dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. yer aldı.

Sanık avukatlarının, kullanılan klor ve kimyasalların zehirleme etkisinin araştırılması yönündeki talebi mahkemece reddedildi.

Mahkeme heyeti, eksik evrak ve raporların beklenmesi ile savcılığın esas hakkındaki mütalaasını tamamlaması için duruşmayı erteledi.

Olay

Temmuz 2022'de Yuva köyünde içme suyundan kaynaklanan kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurdu. Olayda Eyüp Ertem yaşamını yitirdi, 147 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom tanısı konuldu. Ertem'in ise şebeke suyunda tespit edilen koli basili bakterisinden kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Bolu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, tutuksuz sanıklar İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A, dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B. ve köy muhtarı M.E. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşireler B.K. ve F.İ. hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan birer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.