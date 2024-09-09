Bölücü Terör Örgütüne Yönelik 'Gürz-13' Operasyonu

Bölücü Terörle Mücadelede Kararlılık.

İçişleri Bakanı Ahmet Güler, terör örgütüne karşı gerçekleştirilen "Gürz-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı. 33 şüpheli yakalanırken, operasyonların 12 ilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Hedef: Huzur ve Birlik

Bakan Güler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, huzurumuz ve birlikteliğimiz için mücadelemize son terörist etkisiz hale gelene kadar devam edeceğiz." dedi.

Operasyon Detayları

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, güvenlik güçleri Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van gibi illerde etkili operasyonlar düzenledi. Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü ile geçmişte bağlantıları olduğu, örgüt propagandası yaptıkları ve kanunsuz eylemlere katıldıkları belirlendi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Bakan Güler, operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini de ifade ederek, operasyonlarda görev alan polis ekiplerine teşekkür etti.