Bomba gibi EYT paketi geliyor! SGK girişi o yıllar olana emeklilik piyangosu çıktı

Yeni düzenlemeler geliyor! Bu kişiler de emekli olabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK KAPISI ARALANIYOR

Geçtiğimiz sene yürürlüğe giren EYT yasasını kıl payı kaçıran milyonlarca vatandaş emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. Yapılan son duyurulara göre meclise emeklilikle ilgili yeni bir kanun teklifi sunuldu. Meclis tarafından onaylanması beklenen teklif içinde emekli olma hakları kolaylaştırılacak ve yürürlüğe girdikten sonra çalışanlar hemen emeklilik başvurusu yapabilecekler.





Düzenleme ile birlikte Bağ Kur ve SSK'lı çalışanlar arasında prim indirimi sağlanacak. Bağ Kur'lu küçük esnaf için 1800 gün indirim sağlanacak ve 7 bin 200 prim günü ödemesiyle 5 sene daha erken emekli olmaları sağlanacak. Kanun teklifi içinde ev hanımlarının emeklilikleriyle ilgili de maddeler yer alıyor. Düzenleme yürürlüğe girerse çalışma fırsatı olmayan ev hanımları isteğe bağlı sigorta primi ödemesi yaparak emekli olma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda kadınlara çocuk sayıları ve evlilik sürelerine göre de indirim sağlanacak. İsteğe bağlı sigorta prim ödemelerinin üçte bir oranı ise devlet tarafından karşılanacak. Emeklilikle ilgili kanun teklifinin meclis tatile girmeden onaylanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.