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Bomba Kısa Filmi Tirana Uluslararası Film Festivali'nde Dünya Prömiyeri Yapacak

Türk kısa filmi 'Bomba', Tirana Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 11:49
Bomba Kısa Filmi Tirana Uluslararası Film Festivali'nde Dünya Prömiyeri Yapacak

Bomba Kısa Filminin Dünya Prömiyeri

Türk yapımı kısa film 'Bomba', '22. Tirana Uluslararası Film Festivali' kapsamında 26 Eylül tarihinde dünya prömiyerini yapacak.

Film Hakkında

Yapımcıları Pardy Production olan and M. Kerem Kurtuluş ile Onur Doğan tarafından hayata geçirilen bu eser, Ömer Seyfettin'in hikayelerinden uyarlanmıştır. 'Bomba', uluslararası alanda tanınan 'Oscar Qualify' ve 'European Film Awards Qualify' özelliklerine sahip Tirana Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek tek Türk kısa filmi olma özelliğini taşımaktadır.

Filmin Teması ve Çekim Süreci

Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde bir Balkan köyünde çeteler tarafından baskına uğrayan bir ailenin trajedisini konu alan film, Beykoz'da sadece 3 günde çekilmiştir.

Başroldeki İsimler ve Ekip

Filmin başrollerinde Ece Bozkaya, Ozan Ayhan, Ercan Reşat Demir, Zafer Diper, Gözde Kocaoğlu ve Orçun Oran gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. Film müziği ise geçtiğimiz yıl Grammy Ödülleri'ne aday olan Esin Aydıngöz tarafından bestelenmiştir. Görüntü yönetinliği ise Ece Latifaoğlu tarafından üstlenilmiştir.

Gelecek Proje

Filmin devamı niteliğinde uzun metrajlı bir yapımın hazırlıklarının başladığı ve bu projenin 2026 yılında çekilmesi planlandığı belirtilmiştir.

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde...

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde gerçekleştirilecek.

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde...

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde gerçekleştirilecek.

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde...

Türk yapımı kısa film "Bomba"nın dünya prömiyeri, "22. Tirana Uluslararası Film Festivali"nde gerçekleştirilecek.

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