Borçka-Artvin Yolunda Tırın Virajda 5 Aracı Hatalı Sollaması — Facia Tehlikesi

Borçka-Artvin yolunda tır sürücüsünün virajda 5 aracı hatalı sollaması, karşı yönden araç gelmemesi sayesinde kazaya dönüşmedi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:42
Virajlı ve tek şeritli yolda yapılan tehlikeli manevra, şans eseri kazaya dönüşmedi

Artvin’in Borçka ilçesinde, Borçka-Artvin karayolunda kaydedilen görüntüler trafikte yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi. Seyir hâlindeki bir araçtan alınan video, tır sürücüsünün kuralları hiçe sayarak yaptığı sollamayı belgeledi.

Gidiş-geliş tek şeritli ve virajlarla dolu olan karayolunda, tır sürücüsü sollamaya kesinlikle uygun olmayan bir noktada önündeki 5 aracı peş peşe geçmeye çalıştı. Bu hatalı manevra, hem tır sürücüsünün hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini tehlikeye attı.

Tonlarca ağırlıktaki tırın karşı şeridi tamamen kapatması, olası bir çarpışmada ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikteydi. Neyse ki karşı yönden araç gelmemesi büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.

Olay, trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve tehlikeli sollamanın boyutunu ortaya koydu.

