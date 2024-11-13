Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda Kış ve Sonbahar Büyüsü

Artvin'in en gözde turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini eşsiz bir doğa manzarasıyla karşılıyor. Elazığ'dan gelen Muhammet Akif Çetin, "Ülkemin her köşesi güzel de burası sanki bir başka güzel. Tüm renkleri bir arada görebiliyoruz." şeklinde ifadelerde bulundu.

İlçe merkezinin 27 kilometre uzağında, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında ve denizden 1550 metre yükseklikte konumlanan park, adeta iki mevsimi bir arada yaşıyor. Bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanları ile doğaseverlerin vazgeçilmezi olan bu bölgedeki gölün yüzeyi, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplanıyor.

Tabiat parkının yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve kahverengi tonlarının yanı sıra donan göl yüzeyi ve kar örtüsü yarattığı manzara, ziyaretçilerin ilgisini artırıyor. Yerli ve yabancı turistler, günübirlik tatil ve piknik için parka gelerek yürüyüş yapma ve fotograflama imkanı buluyor.

Doğa Karşısında Hayranlık

Bursa'dan gelen Özlem Şahin, daha önce yaz mevsiminde gördüğü bu muhteşem doğanın kış haline de hayran kaldığını dile getirdi. Karagöl'de sonbahar renklerini ararken, kar ve donun kendisini şaşırttığını söyleyen Şahin, "Harika bir doğa beni karşıladı. Karagöl kışın ayrı, yazın ayrı güzel." dedi.

Rize'de yaşayan Muhammet İzzet Kılıç ise, farklı şehirlerden arkadaşlarıyla birlikte Karadeniz’in güzelliklerini keşfetmek için geldiklerini belirtti. "Biz Karagöl diye gelmiştik ama buranın beyaz hali de muhteşem. Yeşil ve beyazın birleşimi daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmış," dedi.

Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Adresi

Ankara'dan gelen Sinan Türker de karşılaştıkları doğanın güzelliğine hayran kaldıklarını aktardı. Trabzon Fotoğraf Evi Derneği ve Trabzon Fotoğraf Dağcılık Kulübü üyeleri için düzenlenen gezide Murathan Bayrak, "Bu kadar kar ve donan göl hoş sürpriz oldu. Borçka Karagöl'deki manzarayı, sonbaharla kışın bir kucaklaşması gibi bulduk," şeklinde konuştu.

Bugüne kadar sonbahar fotoğrafları çeken Abdülkadir Emiroğlu, buz tutmuş gölü ilk defa gördüğünü ifade ederek, "Bu da Allah'ın insanlara sunduğu güzelliklerdir. Biz de bu güzellikleri gördük, yaşadık," dedi. İstanbul'dan gelen Songül Demen, Borçka Karagöl'ü ilk defa görünce büyülendiğini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini yüzeyi buz tutmuş gölü ve sonbahar renklerinin hakim olduğu karla kaplı ormanlarıyla karşılıyor.

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini yüzeyi buz tutmuş gölü ve sonbahar renklerinin hakim olduğu karla kaplı ormanlarıyla karşılıyor.