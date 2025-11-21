Börgenek Rampası'nda saman yüklü tır yan yattı — 33 BLM 29

Adıyaman-Gölbaşı yolundaki Börgenek Rampası'nda, Halil Agat yönetimindeki 33 BLM 29 plakalı saman yüklü tır yan yattı; balyalar yola ve petrol istasyonuna saçıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:51
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Börgenek Rampası virajı, daha önce de ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı bir nokta olarak biliniyor. Bugün aynı noktada yeniden bir kaza meydana geldi.

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Halil Agat yönetimindeki 33 BLM 29 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada tır üzerinde bulunan saman balyaları yola saçıldı ve yakınındaki bir petrol istasyonunun içerisine kadar yayıldı. Olayla ilgili yetkililerin ve güvenlik birimlerinin incelemesi sürüyor.

