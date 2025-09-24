Boric: Netanyahu Gazze'deki Katliam İçin Uluslararası Mahkemede Yargılansın

BM 80. Genel Kurul konuşması

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanmasını talep etti.

Boric, Netanyahu'yu hedef alan sözlerinde şunları söyledi: "Netanyahu'nun ailesiyle birlikte bir füze tarafından parçalanmasını istemiyorum. Netanyahu'nun ve Filistin halkına karşı soykırımdan sorumlu olanların uluslararası bir mahkeme önünde hesap vermesini istiyorum."

Gazze'de yaşananlara işaret eden Boric, konuşmasında şunları kaydetti: "Artık Gazze hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum çünkü bu kürsüden ve başka yerlerden pek çok kişi zaten her şeyi söyledi. Ancak sözlerimizden, kimden gelirse gelsin, daha güçlü yankılanan şey, masum oldukları halde hayatını kaybedenlerin cansız bakışlarıdır. Bugün, 2025 yılında, binlerce masum insan yalnızca Filistinli oldukları için hayatını kaybediyor, tıpkı 80 yıl önce milyonlarca insanın yalnızca Yahudi oldukları için yaşamını yitirmesi gibi."

Boric, Gazze'yi "insanlığın krizi" olarak nitelendirerek, enkazda yatan çocuklara duyulan ortak acıyı vurguladı: "Bu salonda bulunan bizler ve bizi dinleyenler, hepimiz insanız. Bu nedenle enkazda çocuklar yattığında, bizim ülkemizde, Şili'de gerçek bir acı hissediliyor ve bunun dünyanın büyük çoğunluğunda paylaşıldığını biliyorum."

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Boric, eleştirilere şu yanıtı verdi: "Aynı şekilde, yiyecek ararken kurşunlanan Filistinli anneyle de bugün Rusya'da kaçırılan Ukraynalı çocukla da ilgimiz vardır, çünkü hepimiz insanız."

Boric, ayrıca İsrail'in Katar'daki eylemlerini kınadı: "Tarafsız bir ülkeyi müzakereye davet edip karşı tarafı öldürmek, o ülkenin egemenliğini ihlal etmek doğru değil, tıpkı Doha, Katar'da yapıldığı gibi." Konuşmasında aynı zamanda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları ve geçmişte Irak'ın işgalini de eleştirdi.