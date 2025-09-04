DOLAR
Bornova'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Bornova Kemalpaşa Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü Servet Kızılca (62) yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü T.Ö. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:20
Kaza ve olay yeri incelemesi

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma, Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobili T.Ö. (32), motosikleti ise Servet Kızılca (62) yönetiyordu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Servet Kızılca'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kızılca'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü T.Ö. gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

