Borrell'den UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki: Uluslararası Yükümlülükler Vurgulandı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den UCM Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek vermeyen ülkelere sert bir yanıt verdi. Borrell, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunarak, bu durumun bir siyasi karar değil, tamamen yargı kararı olduğunu vurguladı.

Mahkeme Kararı ve Uluslararası Sorumluluk

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen İsrail-Filistin konferansında yaptığı açıklamada, "Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararına saygı göstermek zorundalar," dedi.

Borrell'in Dikkat Çekici İfadesi

Borrell, "Mahkeme Putin'e karşı tutuklama emri çıkardığında birçok ses destekledi. Ancak bu seslerden bazıları şimdi sessiz kaldı," şeklinde dikkat çekti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak, üye ülkelerden UCM'yi desteklemelerini talep ettiğini ifade eden Borrell, bunun uluslararası hukukun gerekliliği olduğunu hatırlattı.

AB Üyelik Koşulları ve Komik Durum

Borrell, AB'ye aday ülkelerin UCM'ye bağlı olmalarının beklendiğini hatırlatarak, "AB'ye üye olmak isteyenlerin, mevcut üyelerin yerine getirmediği bir şeyi yapmak zorunda olması oldukça komik. Bu nedenle UCM'yi desteklemek için sesimi yükseltmek istiyorum," dedi.

ABD'li Senatöre Tepki

Borrell, sabah saatlerinde bir ABD senatörünün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulayacaklarını duyduğunda dehşete kapıldığını belirtti. "Uluslararası mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak, gerçekten inanılmaz," dedi.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti. Ancak Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya gibi bazı ülkeler, bu karara karşı memnuniyetsizliklerini açıklamış ve mahkeme kararına uymayabileceklerini belirtmişlerdir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.