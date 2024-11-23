DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.399.222,18 0,73%

Borrell'den UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki: Uluslararası Yükümlülükler Vurgulandı

Borrell, UCM'nin Netanyahu kararına tepki göstererek, AB ülkelerinin mahkeme kararına uymasını istedi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:53
Borrell'den UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki: Uluslararası Yükümlülükler Vurgulandı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den UCM Tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek vermeyen ülkelere sert bir yanıt verdi. Borrell, mahkeme kararına uyma çağrısında bulunarak, bu durumun bir siyasi karar değil, tamamen yargı kararı olduğunu vurguladı.

Mahkeme Kararı ve Uluslararası Sorumluluk

Borrell, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirilen İsrail-Filistin konferansında yaptığı açıklamada, "Bu, siyasi bir karar değil, bir mahkeme kararıdır. AB üye ülkelerinin güçlü desteğiyle oluşturulmuş uluslararası bir mahkemenin kararına saygı göstermek zorundalar," dedi.

Borrell'in Dikkat Çekici İfadesi

Borrell, "Mahkeme Putin'e karşı tutuklama emri çıkardığında birçok ses destekledi. Ancak bu seslerden bazıları şimdi sessiz kaldı," şeklinde dikkat çekti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak, üye ülkelerden UCM'yi desteklemelerini talep ettiğini ifade eden Borrell, bunun uluslararası hukukun gerekliliği olduğunu hatırlattı.

AB Üyelik Koşulları ve Komik Durum

Borrell, AB'ye aday ülkelerin UCM'ye bağlı olmalarının beklendiğini hatırlatarak, "AB'ye üye olmak isteyenlerin, mevcut üyelerin yerine getirmediği bir şeyi yapmak zorunda olması oldukça komik. Bu nedenle UCM'yi desteklemek için sesimi yükseltmek istiyorum," dedi.

ABD'li Senatöre Tepki

Borrell, sabah saatlerinde bir ABD senatörünün UCM ile işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulayacaklarını duyduğunda dehşete kapıldığını belirtti. "Uluslararası mahkemeyle işbirliği yapan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulamak, gerçekten inanılmaz," dedi.

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını bildirmişti. Ancak Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya gibi bazı ülkeler, bu karara karşı memnuniyetsizliklerini açıklamış ve mahkeme kararına uymayabileceklerini belirtmişlerdir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Sudan'da Çatışma: 4 Ölü, 'Yanlış Anlaşılma' İfadeleri Ön Planda
2
Antalya'da Hortum ve Sağanak, Sera Ürünlerine Zarar Verdi
3
Yalova'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı
4
Türkiye'nin Yeni Silah Konsepti: 30x113 mm Düşük Geri Tepmeli Top
5
Kurtulmuş'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek: 'Bu Sadece Başlangıç'
6
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 23 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Borrell'den UCM'nin Netanyahu Kararına Tepki: Uluslararası Yükümlülükler Vurgulandı

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak