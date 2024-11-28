Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Çağrısında Bulundu

Borrell'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Destek Çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta AB ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) desteklemeye ve mahkemeyi baltalamamaya çağırdı.

Borrell, yaptığı açıklamada, ICC'nin küresel adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. Uluslararası topluluğun, bu mahkemenin işlevselliğini korumasının ve desteklemesinin, adaletin sağlanması için tek yol olduğunu vurguladı.

Küresel Adalet İçin Birlikte Hareket Etme Çağrısı

Borrell, uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, tüm ülkelerin bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti. "Mahkemeyi desteklemek, savaş suçlarının ve insanlığa karşı işlenen suçların takip edilmesi açısından vazgeçilmezdir," dedi.

Mahkemenin etkinliğinin artırılması ve uluslararası ceza hukukunun güçlendirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Borrell, adaletin sağlanması adına bu çağrının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.