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Borsa Dolandırıcılığı Şüphelileri Yakalandı: 6 Gözaltı

Borsa İstanbul'daki dolandırıcılık iddiaları üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:29
Borsa Dolandırıcılığı Şüphelileri Yakalandı: 6 Gözaltı

İstanbul'da Borsa İşlemlerine Yönelik Operasyon

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki piyasa dolandırıcılığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, BIST Pay Piyasası'nda belirli sermaye piyasası araçları üzerinde manipülatif hareketlerin yapıldığı öne sürülmektedir.

Soruşturma detaylarına göre, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında olağan dışı dalgalanmalar yaşanmış, bu durumun küçük yatırımcıları zarara uğrattığı belirlenmiştir. Yapay yükselişlerin ardında ise örgütlü şüphelilerin faaliyetleri yer almakta ve bu durum piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturmaktadır.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgütlü piyasa dolandırıcılığı ile ilgili şüphelilerin yakalanması için Başsavcılık koordinesinde kapsamlı bir operasyon düzenlemiştir.

Operasyonun Detayları

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu değerlendirilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştır. Ayrıca operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alınmıştır.

Firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı...

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Ünsal B. yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı.

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