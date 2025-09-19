Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiası: 13 Şüpheli Tutuklandı

Borsa İstanbul pay piyasasındaki manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerle ilgili karar verildi. Toplam 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı, kalan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı, Sağlık Kontrolü ve Adliyeye Sevk

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi. İfadeleri Aklama Suçu Soruşturma Bürosunda alınan şüphelilerden hakimlik, 13'ü için tutuklama kararı, 6'sı için ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Soruşturmanın Kapsamı

Başsavcılığın açıklamasında, işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığı yönündeki tespitlerin soruşturmayı başlattığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı değerlendirilen ve suçtan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları iddia edilen Investco Holding yetkilileri hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Kurumsal Raporlama ve Genişleyen Şüpheli Listesi

Açıklamada ayrıca, dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketlerin incelendiği, eylemleri tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığı, sonrasında yapılan yakalamalarla şüpheli sayısının 19'a yükseldiği kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

