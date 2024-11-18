Boşanma Aşamasındaki Baba, Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayayarak Eşini Tehdit Etti!

İzmir'de Şok Olay: Baba Gözaltında!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden bir baba, çocuğunun boğazına bıçak dayadığı anların sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alındı.

Olay, Burdur'da yaşayan Fatma A. (26)'nın, boşanma aşamasındaki eşi Şiyar A. (32) tarafından görüntülü arandığını ve çocuğuna yönelik tehditler aldığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Fatma A. hemen savcılığa başvuruda bulundu.

Bu şikayetin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve Şiyar A.'nın Karabağlar'daki adresinde operasyon düzenleyerek kendisini gözaltına aldı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Şüpheli baba, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bilgisi verildi.

Valilikten Açıklama Geldi

Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bugün paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir." denildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.