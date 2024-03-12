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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Gencay Korur'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Ezine'de boşanma sürecindeki eşini av tüfeğiyle öldüren Gencay Korur, sosyal medyada 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yaparak yakalandı. Mahkeme, cinayet suçundan Gencay Korur'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 17:49
Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Gencay Korur'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşanan dramatik olayda, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Korur'u av tüfeğiyle öldüren Gencay Korur, mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayşe Korur'un yaşadığı ailesinin evine giderek eşini öldüren Gencay Korur, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı 'gülen yüz' ifadesi ve 'Gururlu hissediyor' paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Ayşe Korur'un boşanma davası süren eşi Gencay Korur, olayın yaşandığı gün eşini evinde av tüfeğiyle vurarak öldürmüş, ardından kaçarak polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanmıştı. Yapılan mahkeme sonucunda Gencay Korur'a, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

cinayet

Mahkeme sırasında Gencay Korur'un savunma yaparken "Yaptığınız adil yargılanma olmadığını düşünüyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum" dediği bildirildi. Mahkeme heyeti, Gencay Korur'a herhangi bir indirim uygulamadı.

Gencay Korur'un telefon kayıtlarının incelenmesi sonucunda ortaya çıkan mesajlarda, cinayetten bir gün sonra "Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Mahkeme, bu deliller doğrultusunda Gencay Korur'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Gencay Korur'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

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