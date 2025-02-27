Bosna Hersek Bağımsızlık Günü Kutlaması: Resepsiyon Saraybosna'da Gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in Bağımsızlık Günü, Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde görkemli bir resepsiyonla kutlandı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:48
Bosna Hersek Bağımsızlık Günü Kutlaması: Resepsiyon Saraybosna'da Gerçekleştirildi

Bosna Hersek Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ise programa katılmadı.

Etkinliğe, Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Becirovic'ten Önemli Açıklamalar

Resepsiyonda konuşma yapan Becirovic, Bosna Hersek'in uluslararası hukuk açısından varlığının tartışılmaz olduğunu vurgulayarak, "Bunu kimse inkar edemez" dedi. Son yıllarda dünya genelindeki üzücü olaylara dikkat çeken Becirovic, barış içinde yaşamayı tehdit eden kişilerin var olduğuna dikkat çekti ve şöyle ekledi:

"Bosna Hersek'in anayasal düzenini yıkmaya çalışanlar mevcut. Bu tehditler, doğrudan barışa yönelik bir tehdittir. Dayton Barış Anlaşması'nı bozmayı deneyenler, kontrol edilemez sonuçlara yol açacaklardır."

Becirovic, tüm siyasi oluşumlara seslenerek, "Birlikte barışı, istikrarı ve anayasal düzeni koruyalım. 1990'ların trajedisinin tekrarlanmasına izin vermeyelim. Sorumsuz politikacıların bizi toplu bir felakete sürüklemesine engel olalım." şeklinde çağrıda bulundu.

Komsic'ten Ortak Gelecek Vurgusu

Komsic ise, uluslararası güçlerin çoğu zaman saldırganlarının yanında yer aldığını belirterek, güven konusunda tereddüt yaşadıklarını ifade etti. Ülkeye fayda sağlayacak herkesle diyalog kurma ihtiyacını vurgulayan Komsic, "Dostane ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerle temas kurmaya yönelik girişimlerimizi eleştiren kötü niyetli söylemleri reddetmeliyiz. Uluslararası toplumun Bosna Hersek'te etkili bir mekanizma olarak artık var olmadığını kabul etmeliyiz." dedi.

Komsic, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, "Bosna Hersek ve Avrupa'nın aynı geleceği paylaştığını unutmamalıyız. Bosna Hersek'in dış politikadaki en büyük önceliği, Avrupa ile ortak bir kaderi paylaşmaktır." diye konuştu.

Bağımsızlık Günü'nün Anlamı

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti'nde milli bayram olarak kabul edilmemektedir.

Bosna Hersek, eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla bağımsızlığa kavuşmuştur. Sırpların çoğunun boykot ettiği referanduma katılım yüzde 63,6 olarak meydana gelirken, bağımsızlık için %99,7 oranında "evet" oyu kullanılmıştır. Ancak bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren Bosna Savaşı başlamış, birçok katliam ve soykırım olayı yaşanmıştır.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyona, Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon verildi. Resepsiyona, Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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