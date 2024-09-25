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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'in BM Genel Kurulu'ndaki Mesajı

Becirovic, BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki insan haklarına dikkat çekti, Bosna Hersek'in tarihi ve güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 23:30
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'in BM Genel Kurulu'ndaki Mesajı

Bosna Hersek'in İnsani Uyarısı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Filistinli sivil ve çocukların acılarının dehşet verici olduğunu vurgulayarak, Gazze’nin 21. yüzyılda insanlığın en ağır yenilgisi olduğuna dikkat çekti.

Bosna Hersek'in Tarihi Kimliği

Becirovic, Bosna Hersek'in köklü geçmişine değinerek, "Bosna Hersek, 1995'te imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile oluşmadı; bu antlaşma sadece ülkemizin devamlılığını tanımıştır. Bu tarihsel gerçekler sorgulanamaz," dedi.

Adalet ve Güvenlik Konusunda Endişeler

Becirovic, ülkesinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için kararlı adımlar attığını belirtti. Ancak, adaletsizliğin, güvensizliğin ve hoşgörüsüzlüğün hâkim olduğu bir dünyada yaşadığımızı ifade etti. "İnsanlık bugüne dek hiç bu kadar güvensiz hissetmemişti," diye ekledi.

Ukrayna ve Gazze'deki Çatışmalar

Becirovic, devam eden çatışmaların insanlığı derin krizlere sürüklediğine vurgu yaparak, "İnsan hayatı silahlardan daha değerlidir, bunu hatırlamanın tam zamanıdır," ifadesini kullandı. Ayrıca, Bosna Hersek’in geçmişte yaşadığı savaşları hatırlatarak, Ukrayna'nın bağımsızlığına destek verdiklerini yineledi.

Barış ve İş Birliği Mesajı

İkinci Dünya Savaşı sonrası soykırıma maruz kalan tek Avrupa ülkesi olan Bosna Hersek'in barış ve iş birliği isteği taşıdığını belirten Becirovic, "Ülkem her şeye rağmen umut, cesaret ve birlikteliğin hikayesidir," dedi.

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