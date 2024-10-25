Bosna Hersek'e Sel Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Yardım Seferberliği

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye yardım ulaştırdı.

Sel Felaketi ve Gıda Yardımı

4 Ekim tarihinde Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde yaşanan sel felaketi sonucunda 27 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanma ve kaybın yaşandığı bildirildi. Bu trajik olayın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, sel mağdurlarına destek olmak amacıyla 1000 gıda kolisi göndermeyi kararlaştırdı.

Yardım Kolilerinin İçeriği

Gönderilen gıda kolilerinde un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helvası, kuru üzüm ve gofret gibi ihtiyaç duyulan temel gıda maddeleri yer almakta.

Hedeflenen Bölgeler

Yardımlar, Jablanica, Konjic, Fojnica, Kiseljak ve Kresevo gibi sel felaketinden etkilenen kasabalardaki mağdur ailelere ulaştırılacak. Bu destek, ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 1000 gıda kolisi gönderildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 1000 gıda kolisi gönderildi.