Bosna Hersek Meclis Başkanı Zvizdic'ten Gazze Üzerine Sert Açıklamalar

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic Gazze’ye Dikkat Çekti

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Gazze'de yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Zvizdic, "(Gazze'de) insanların bir yerden başka bir yere gönderilmesi ve yüzyıllarca bir yerde yaşayıp başka bir yere sürülmeleri kesinlikle kabul edilemez. Bu, ahlaka ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Türkiye'nin Desteği Önemli

Zvizdic, Türkiye’nin Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve istikrarına olan desteğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Balkanlar'da barış ve istikrarın sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Zvizdic, Batı Balkanlar'daki sınırların yeniden tartışılmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki İlişkiler

Zvizdic, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına değinerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin şu anda 1 milyar avroyu aştığını ve gelecekte daha da artacağına inandığını belirtti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) 500 milyon doları aşan 900'den fazla proje için teşekkür etti.

AB ve NATO'ya Erişim Önemi

Konuşmasında, Türkiye’nin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya girişine sağladığı destekten bahseden Zvizdic, bu süreçlerin ülkesinin istikrarı için hayati önem taşıdığını vurguladı. Srebrenitsa Soykırımı'nın uluslararası anma günü olarak kabul edilmesine de dikkat çeken Zvizdic, tüm bölge ülkelerinin bu soykırımı tanıması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası Hukukun Korunması Gerekiyor

Son olarak, Zvizdic, uluslararası hukuk ihlallerine karşı çıkılmasının önemine vurgu yaparak, Bosna Hersek'te yaşanan “etnik temizlik” konusunu gündeme getirdi. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi konusuna da değinen Zvizdic, "İnsanların bir yerden başka bir yere gönderilmesi ve yerlerinden edilmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı. İki devletli çözümün Gazze’ye barış getirebileceğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic (solda) ile görüşmesinin ardından Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş (sağda), Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic (solda) ile görüşmesinin ardından Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi.