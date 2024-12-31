Bosna Hersek'te Geleneksel 'Kur'an Gecesi' Coşkuyla Kutlandı

Bosna Hersek'in orta kesimlerinde yer alan Kakanj kentinde, yeni yıla sayılı saatler kala geleneksel 'Kur'an Gecesi' gerçekleştirildi. Etkinlik, Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenerek, binlerce vatandaşın katılımına sahne oldu.

Bu anlamlı organizasyon, Bosna Hersek İslam Birliği Kakanj Meclisi tarafından düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye'den gelen hafızlar da Kur'an-ı Kerim okudu. Programa katılan isimler arasında, Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy ve Bosna Hersekli hafızlar yer aldı.

Programda konuşma yapan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, Kur'an okumak, dinlemek ve onu anlamanın hayatta nasıl bir fark yarattığını vurguladı. Katılımcılara hitap ederek, bu önemli geleneğin anlamını paylaştı.

Etkinlikte ayrıca, Kakanj İslam Meclisi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan bir koro, ilahiler seslendirerek geceye duygusal bir atmosfer kattı.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj kentinde yeni yıla saatler kala geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi. Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenen ve Türkiye'den hafızların da Kur'an-ı Kerim okuduğu programa, binlerce vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj kentinde yeni yıla saatler kala geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi. Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenen ve Türkiye'den hafızların da Kur'an-ı Kerim okuduğu programa, binlerce vatandaş katıldı.