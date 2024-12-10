Bosna Hersek'te Medrese Öğrencilerinden Filistin'e Destek Kermesi

Bosna Hersek'te Filistin'e Destek

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bulunan Behram Bey Medresesi'nde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için anlamlı bir kermes düzenledi.

Gençlerden Duyarlı Adım

Kız öğrencilerin hazırladığı gıda ürünleri ve hediyelik eşyalar, kermeste satışa sunularak dayanışma ruhunu pekiştirdi. Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, gençlerin bu etkinlikteki duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Fazlovic, "Gençler bizi büyük fikirlere ve önemli işlere odaklanmaya teşvik ediyor. Medrese öğrencilerimiz inançlarının gücüyle dünya olaylarına dair bilgi ve farkındalıkla bu etkinlikleri yapıyor. Filistin, tüm insanlığın bir yarasıdır ve gençler bunu hissediyor." dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Medrese öğrencilerinden Esma Rahmanovic, "Yaşıtlarımız Filistin'de zor zamanlar geçiriyor ve bizler onların yanında olmak için bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı. Rahmanovic, ayrıca "İsrail'i destekleyen firmaları boykot ediyoruz. Umarım, Filistin'e göndermek üzere hatırı sayılır bir miktar para toplayabiliriz." şeklinde konuştu.

Toplanan Yardımlar Filistin'e Gidecek

Behram Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Fuad Imsirovic, gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelirlerin tamamen Filistin'e gönderileceğini vurguladı. Bu anlamlı girişim, Bosna Hersek'teki gençlerin uluslararası olaylara olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için kermes düzenledi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için kermes düzenledi.