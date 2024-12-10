DOLAR
34,84 -0,06%
EURO
36,72 0,15%
ALTIN
3.004,4 -0,97%
BITCOIN
3.412.735,58 -1,45%

Bosna Hersek'te Medrese Öğrencilerinden Filistin'e Destek Kermesi

Tuzla'daki medrese öğrencileri, Filistin için düzenledikleri kermeste dayanışma sergiledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:10
Bosna Hersek'te Medrese Öğrencilerinden Filistin'e Destek Kermesi

Bosna Hersek'te Filistin'e Destek

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde bulunan Behram Bey Medresesi'nde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için anlamlı bir kermes düzenledi.

Gençlerden Duyarlı Adım

Kız öğrencilerin hazırladığı gıda ürünleri ve hediyelik eşyalar, kermeste satışa sunularak dayanışma ruhunu pekiştirdi. Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, gençlerin bu etkinlikteki duyarlılığının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Fazlovic, "Gençler bizi büyük fikirlere ve önemli işlere odaklanmaya teşvik ediyor. Medrese öğrencilerimiz inançlarının gücüyle dünya olaylarına dair bilgi ve farkındalıkla bu etkinlikleri yapıyor. Filistin, tüm insanlığın bir yarasıdır ve gençler bunu hissediyor." dedi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Medrese öğrencilerinden Esma Rahmanovic, "Yaşıtlarımız Filistin'de zor zamanlar geçiriyor ve bizler onların yanında olmak için bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı. Rahmanovic, ayrıca "İsrail'i destekleyen firmaları boykot ediyoruz. Umarım, Filistin'e göndermek üzere hatırı sayılır bir miktar para toplayabiliriz." şeklinde konuştu.

Toplanan Yardımlar Filistin'e Gidecek

Behram Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Fuad Imsirovic, gerçekleştirilen kermesten elde edilecek gelirlerin tamamen Filistin'e gönderileceğini vurguladı. Bu anlamlı girişim, Bosna Hersek'teki gençlerin uluslararası olaylara olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan...

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için kermes düzenledi.

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan...

Bosna Hersek'in Tuzla kentinde eğitim gören medrese öğrencileri, İsrail'in saldırılarına uğrayan Filistinliler için kermes düzenledi.

İLGİLİ HABERLER

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Hatay'da Deprem Sonrası Talepleri Dinledi
2
İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 3 Sivil Hayatını Kaybetti
3
Güney Kore'de Üniversiteler, Devlet Başkanı Yoon'un Görevden Alınmasını Talep Ediyor
4
Fransa'nın Savaş Uçakları Çad'dan Çekilmeye Başladı
5
İngiltere'de Kaybolan İzmirli Profesör için Eşi Açıklama Yaptı
6
Şehit Astsubay Hüseyin İpek Nevşehir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Cezayir'de Türkiye Maarif Vakfı'na Okul Açma İzni

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!