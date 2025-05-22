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Bosna Hersek'te Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Açıldı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle yeni tıp ve diş hekimliği fakülteleri açıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:36
Bosna Hersek'te Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Açıldı

Bosna Hersek'te Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri Açıldı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılışı gerçekleştirildi.

IUS'ta SBÜ tarafından kurulan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'ne toplamda 100 öğrenci kabul edilecek. Her fakültede öğrencilerin 50'si Türkiye'den, 50'si de diğer ülkelerden kabul edilecek. Mezuniyet sonrası öğrenciler, hem IUS hem de SBÜ diplomalarına sahip olarak çift diplomayla mezun olabilecekler.

Açılış Töreni Detayları

IUS'un Saraybosna'daki kampüsünde düzenlenen açılış törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ve birçok öğrenci ile Bosna Hersekli yetkili katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Saraybosna'daki fakülte açılışından mutluluk duyduğunu ifade ederek, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübesini ve kapasitelerini kardeşleriyle paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Çift Diploma Fırsatları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, IUS'un kuruluşundan bu yana önemli işler başardığını belirterek, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin hem yerel hem de Türk öğrencileri için büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.

SBÜ Rektörü Aydın ise üniversitenin dünya genelinde ilk 100 içinde yer aldığını vurgulayarak, Anadolu'ya özgü tıp bilgisi ile Batı'nın teknoloji altyapısını bir araya getirme hedefi ile eğitim verileceğini açıkladı.

Fakültelerin Eğitim Modelleri

Fakülteler, hem akademik kalite hem de klinik deneyim açısından hibrit bir modelle eğitim verecek. Öğrenciler, ilk üç yıl temel tıp ve diş hekimliği eğitimlerini Saraybosna'da alacakken, klinik eğitim süreçlerini Türkiye'de SBÜ'nün eğitim ve araştırma hastanelerinde tamamlayacaklar.

2025-2026 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek fakülteler, gelecekte Balkanlar, Anadolu ve Avrupa'nın en iyihekimlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle...

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılışı gerçekleştirildi. Öğrenci alımına ilişkin protokolü IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım (sağda) ve SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (solda) imzaladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle...

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) işbirliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açılışı gerçekleştirildi. Öğrenci alımına ilişkin protokolü IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım (sağda) ve SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın (solda) imzaladı.

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