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Bosna Hersek'te Zorla Alıkonulmuş Türk Vatandaşı Gaziantep'e Dönüş Yaptı

Deniz Eliş, Bosna Hersek'te zorla alıkonulduktan sonra memleketi Gaziantep'e geldi. Mutluluğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:06
Bosna Hersek'te Zorla Alıkonulmuş Türk Vatandaşı Gaziantep'e Dönüş Yaptı

Bosna Hersek'te Zorla Alıkonulan Deniz Eliş Gaziantep'e Döndü

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen Deniz Eliş, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle memleketi Gaziantep'e döndü.

Aile ve Yakınları Tarafından Coşkuyla Karşılandı

İstanbul'dan tarifeli bir uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş, burada ailesi, yakınları ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Melih Meriç tarafından karşıladı.

Eliş, memleketine döndüğü için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Aileme ve sevdiklerime kavuştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ve Zagreb Büyükelçiliğine teşekkür eden Eliş, "Şu an çok mutluyum. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın. Herkese çok teşekkür ediyorum," dedi.

Melih Meriç'ten Destek Mesajı

Milletvekili Meriç, Eliş'in güvenli bir şekilde ailesine kavuşmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Büyükelçimize, başkonsolosluğumuza ve ilgili tüm Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına şehrim ve ailem adına teşekkür ediyorum," dedi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Eliş'in Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu yönündeki haberlerin ardından Eliş'e ulaştığını ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ne intikalinin sağlandığını aktarmıştı. Konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Saraybosna Büyükelçiliği ve Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği bilgisi verilmişti.

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine...

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş (sağ 2), memleketi Gaziantep'e geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç (sağda) karşıladı.

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine...

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş (sağ 2), memleketi Gaziantep'e geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç (sağda) karşıladı.

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine...

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş (sağ 2), memleketi Gaziantep'e geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç (sağda) karşıladı.

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine...

Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğu iddia edilen ve önceki gün Dışişleri Bakanlığınca kendisine ulaşılan Deniz Eliş (sağ 2), memleketi Gaziantep'e geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla Gaziantep Havalimanı'na inen Eliş'i ailesi, yakınları ve CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç (sağda) karşıladı.

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