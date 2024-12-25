Bosna Hersekli Aktivist Masovic'ten Suriye'deki Savaş Suçlularına Yakalama Çağrısı

Eski Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Başkanı ve insan hakları aktivisti Amor Masovic, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından savaş suçu işleyenlerin yakalanması yönünde önemli bir çağrıda bulundu.

Masovic, Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği röportajda, tarih boyunca masum insanların maruz kaldığı korkunç saldırıların tekrarlandığını vurguladı. Ülkesi Bosna Hersek'in de 1992-1995 yılları arasında Sırplar ve Hırvatların saldırılarına hedef olduğunu belirtti.

"Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ortaya çıkan toplu mezarlar, Esed ailesine ait. Dayton Barış Antlaşması'na, savaşın sona ermesinin ardından kayıpların aranacağına dair bir hüküm eklemeyi başardık. Kayıpları aramak, toplu ya da bireysel mezarları bulmak anlamına geliyor. Bu aramalar, adaletin sağlanmasına götürmelidir," diyen Masovic, savaş suçlarını planlayan, organize eden ve işleyen herkese yönelik yaptırımların uygulanması gerektiğini söyledi.

Masovic, uluslararası toplumun, savaş suçlularının adalet önüne çıkarılmasına destek olmasının şart olduğunu ifade ederek, "Benim çağrım uluslararası topluma. Yeni Suriye yönetiminin eski rejim unsurlarıyla başa çıkıp çıkamayacağını bilmiyorum. Ancak son 50 yılda Suriye'de işlenen bu suçlardan sorumlu olanların dünyanın dört bir yanında aranması gerektiği açıktır," şeklinde konuştu.

Eski Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Başkanı ve insan hakları aktivisti Amor Masovic, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu dönemde savaş suçu işleyenlerin yakalanması çağrısında bulundu. Masovic, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Eski Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Başkanı ve insan hakları aktivisti Amor Masovic, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu dönemde savaş suçu işleyenlerin yakalanması çağrısında bulundu. Masovic, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.